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Вице-премьер Беларуси назвал реальный эффект от санкций

25.06.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак признал, что введенные Западаом санкции против режима в Беларуси повлияли на инвестиционную активность.

"Санкционное давление со стороны европейских и других стран хоть напрямую и не затронуло организации строительного комплекса, но повлияло на инвестиционную активность. Часть инвестиционных проектов была приостановлена из-за неопределенности с их финансированием», - заявил Сивак в парламенте (цитата БелТА).

«В этой связи правительством в мае этого года утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла... Ряд мероприятий комплекса носит стратегический характер, эффект от реализации которых будет ощутим не сразу, а в несколько отдаленной перспективе", - уточнил он.

 
 
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Вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак признал, что введенные Западаом санкции против режима в Беларуси повлияли на инвестиционную активность.
 
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