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Телеграм-канал «Инструкции и пособие по противостоянию диктатуре» признали экстремистским

25.06.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

По заявлению прокуратуры Витебской области информпродукция Telegram-канала «Инструкции и пособие по противостоянию диктатуре» признана экстремистской. Об этом сообщила Генпрокуратура РБ.

«Прокуратура Витебской области проанализировала размещенные в Telegram-канале «Инструкции и пособие по противостоянию диктатуре» информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей, незаконным забастовкам и другим противоправным действиям», - говорится в сообщении.

В итоге прокурор Витебской области обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции этого Telegram-канала экстремистскими материалами.

Суд Октябрьского района Витебска удовлетворил заявление прокурора области.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения Telegram-канала в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурса.

 
Теги: Витебск
 
 
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По заявлению прокуратуры Витебской области информпродукция Telegram-канала «Инструкции и пособие по противостоянию диктатуре» признана экстремистской. Об этом...
 
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