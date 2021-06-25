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Пропагандисты вышли на охоту: у гомельского СИЗО заметили съёмочную группу БТ
Источник материала: Партизан
У гомельской исправительной колонии, где находятся многие политзаключенные, приехал тонированный бус на минских номерах.
По свидетельствам очевидца, который прислал фото в редакцию
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У гомельской исправительной колонии, где находятся многие политзаключенные, приехал тонированный бус на минских номерах.
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