Шестеро детей в Татарстане отравились антисептиком

Источник материала: СТВ

Новости России. ЧП в Татарстане. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие школьники в возрасте от 10 до 13 лет находились в детском лагере. По предварительной версии, они отравились антисептиком.





По словам врачей, состояние детей опасений не вызывает, однако они пока остаются в стационаре под наблюдением. Обстоятельства произошедшего выясняются.