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Шестеро детей в Татарстане отравились антисептиком
Источник материала: СТВ
Новости России. ЧП в Татарстане. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие школьники в возрасте от 10 до 13 лет находились в детском лагере. По предварительной версии, они отравились антисептиком.
По словам врачей, состояние детей опасений не вызывает, однако они пока остаются в стационаре под наблюдением. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Новости России. ЧП в Татарстане. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие школьники в...
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