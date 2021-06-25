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Шестеро детей в Татарстане отравились антисептиком

25.06.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. ЧП в Татарстане. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие школьники в возрасте от 10 до 13 лет находились в детском лагере. По предварительной версии, они отравились антисептиком. 

Шестеро детей в Татарстане отравились антисептиком

По словам врачей, состояние детей опасений не вызывает, однако они пока остаются в стационаре под наблюдением. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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Новости России. ЧП в Татарстане. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие школьники в...
 
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