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В Чехии четыре села частично разрушены из-за торнадо, есть погибшие

25.06.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чехии. Мощный торнадо прокатился по нескольким районам Чехии. Частично разрушены четыре села. Местные СМИ сообщают о трех погибших, около 300 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии четыре села частично разрушены из-за торнадо, есть погибшие

Повреждены сотни домов, повалены деревья и линии электропередачи. Без электроснабжения остались 120 тысяч семей. Часть пострадавших все еще находится под завалами. На месте работают спасатели со всей страны.

В Чехии четыре села частично разрушены из-за торнадо, есть погибшие

На помощь пришли и коллеги из соседних государств – Австрии и Словакии.

В Чехии четыре села частично разрушены из-за торнадо, есть погибшие

Власти Чехии уже объявили о масштабных работах по восстановлению жилья и обещали оказать материальную помощь пострадавшим.

 
 
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Новости Чехии. Мощный торнадо прокатился по нескольким районам Чехии. Частично разрушены четыре села. Местные СМИ сообщают о трех погибших, около 300 человек...
 
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