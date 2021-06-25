Провокация в Черном море: кадры инцидента с британским эсминцем – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский эсминец незаконно пересек границу России у мыса Фиолент 23 июня. Чтобы остановить корабль, российские военные произвели предупредительные выстрелы и сбросили авиабомбы по курсу его движения. Экипаж судна предупредили о возможности применения оружия.

В Британии утверждают, что эсминец якобы совершал мирный проход, но в российском Минобороны заявили, что расценивают инцидент как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

По утверждению ведомства, на кадрах, снятых с борта корабля пограничной службы России, запечатлен британский эсминец, который, по данным министерства обороны, нарушил государственную границу РФ в 11:52 в северо-западной части Черного моря, войдя в территориальные воды на три километра в районе мыса Фиолент.

Кроме того, на видео слышны переговоры с эсминцем, в которых звучит предупреждение о возможном применении оружия в случае невыполнения требований пограничной службы.

Предупредительные выстрелы в Черном море: что дальше? >>

По сообщения военного ведомства, британский корабль не отреагировал на предупреждение и не изменил курс. В связи с этим в 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу из палубного орудия.

Также в 12:19 самолет Су-24М Черноморского флота выполнил "предупредительное бомбометание", сбросив по курсу движения эсминца четыре бомбы ОФАБ-250.

В ведомстве добавили, что в 12:23 эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации.

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг была вызвана в МИД России после инцидента с британским эсминцем, где ей был заявлен протест в связи с произошедшим.

Ранее в среду министерство обороны России вручило военному атташе Великобритании ноту из-за нарушения действующим в северо-западной части Черного моря эсминцем Великобритании "Дефендер" государственной границы Российской Федерации.

Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем.

В свою очередь в министерстве обороны Великобритании сообщили, что корабль ВМС в соответствии с международным правом совершал мирный проход через территориальные воды Украины. В своем Telegram-канале британское ведомство заявило, что предупредительных выстрелов по эсминцу не производилось, а "описание этих событий российской стороной является неточным". По данным Минобороны Великобритании, Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", о которых предупреждала заранее.

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