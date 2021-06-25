"Раньше бежали километр и хватались за печень": как триатлон меняет жизнь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Раньше спортсменов в этом виде спорта в Беларуси можно было пересчитать по пальцам одной руки, но с того момента, как 5 лет назад начали активно развивать любительское массовое движение, поклонников триатлона в стране стало в разы больше, рассказывает гость радио Sputnik.

"Я считаю, что триатлон является самым гармонично развивающим личность атлета видом спорта, потому что мы делаем все, у нас задействовано все тело, все мышцы при беге, при плавании. Вы знаете, что пловцы имеют большие плечи, но часто худые ноги, у велосипедистов другие перекосы, у нас же все действительно гармонично, ребята все стройные, подтянутые, очень функционально развитые, выносливые", ― рассказывает Толкачев.

Сегодня только в Клубе "Триатлон" занимается около 150 человек. Возраст чаще всего зрелый. "Это люди, которые, как правило, уже попробовали себя в разных злоупотреблениях, и триатлон наставил их на путь истинный", отмечает собеседник Sputnik.

"Приходили ребята 110-120 кг, пытались пробежать километр ― два и хватались за печень, а через три года становились "айронменами" ― "железными людьми" и преодолевали сумасшедшие дистанции", ― говорит Толкачев

Что такое триатлон

Триатлон — это вид спорта, представляющий собой непрерывную мультиспортивную гонку, в которой участники последовательно проходят три этапа: плавание, велогонку и бег (в зимнем варианте ― бег, велокросс и лыжную гонку).

За последнее десятилетие этот вид спорта стал сверхпопулярен, особенно триатлон айронмен или триатлон на длинную дистанцию, как его называли еще в СССР. "Железная" дистанция состоит из 3,8 км плавания, шоссейной велогонки на 180 км и марафона 42,2 км. Время прохождения этапов триатлона – не более 16 часов. Считается одним из самых сложных соревнований в мире.

В 2000 году триатлон вошел в Олимпийскую программу в формате 1500 м + 40 км + 10 км.

Как пройдет "Минский триатлон - 2021"

Международные соревнования "Минский триатлон - 2021" пройдут 26 июня, белорусская столица принимает их уже в четвертый раз, два этапа из трех — велогонка и бег — затронут центр города. Для велогонки задействуют маршрут вдоль дороги H9036, улицы Парковой и проспекта Победителей. Бег состоится возле Дворца спорта. А плавательный этап на открытой воде пройдет на Минском море.

Традиционно в программе три вида дистанций:

1/2 Ironman (1 900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег);

1/4 Ironman (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег);

1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег).

Подробности о предстоящих соревнованиях по триатлону смотрите в видеоверсии беседы с директором Республиканского центра олимпийской подготовки по велоспорту, председателем общественной организации Клуб триатлона "Тристайл" Дмитрием Толкачевым на Sputnik Беларусь.

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