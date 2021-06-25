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На смену красному: оранжевый уровень опасности объявлен на субботу

25.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях в Беларуси: оранжевый уровень опасности объявлен на субботу.

Завтра на большей части территории страны ожидаются грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

При грозах в отдельных районах Беларуси могут быть сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами град.

Днем максимальная температура воздуха по востоку страны составит +30 +34°С, в отдельных районах - +35 +36°С.

В Беларусь в июне пришла сильная жара, со среды по пятницу был объявлен красный уровень опасности, а в четверг обновился температурный рекорд. Столбик термометра в среду поднялся до +37,1 градуса на метеостанции "Октябрь" в Гомельской области.

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Теги: Минск
 
 
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