На смену красному: оранжевый уровень опасности объявлен на субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях в Беларуси: оранжевый уровень опасности объявлен на субботу.

Завтра на большей части территории страны ожидаются грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

При грозах в отдельных районах Беларуси могут быть сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами град.

Днем максимальная температура воздуха по востоку страны составит +30 +34°С, в отдельных районах - +35 +36°С.

В Беларусь в июне пришла сильная жара, со среды по пятницу был объявлен красный уровень опасности, а в четверг обновился температурный рекорд . Столбик термометра в среду поднялся до +37,1 градуса на метеостанции "Октябрь" в Гомельской области.

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