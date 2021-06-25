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На смену красному: оранжевый уровень опасности объявлен на субботу
25.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн - Sputnik. Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях в Беларуси: оранжевый уровень опасности объявлен на субботу.
Завтра на большей части территории страны ожидаются грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
При грозах в отдельных районах Беларуси могут быть сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами град.
Днем максимальная температура воздуха по востоку страны составит +30 +34°С, в отдельных районах - +35 +36°С.
В Беларусь в июне пришла сильная жара, со среды по пятницу был объявлен красный уровень опасности, а в четверг обновился
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