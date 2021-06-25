Средняя зарплата белорусов в мае выросла до рекордных значений. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

На фоне восстановления белорусской промышленности из-за роста спроса на внешних рынках, зарплаты также увеличились. Больше всего за последние 12 месяцев белорусы смогли заработать в декабре 2020-го, когда средняя начисленная зарплата достигла почти $580. Минимум был зафиксирован почти чуть более года назад, в апреле 2020 – $476,2. Рост зарплаты в мае 2021-го по сравнению с маем прошлого года (в долларовом выражении) составил около 11%. Отметим, что уже третий месяц подряд в 2021 году зарплаты в пересчете на валюту растут.



Инфографика: Myfin.by

Также стоит учитывать, что средняя начисленная зарплата – это деньги до вычета подоходного и прочих налогов. А значит на руки в среднем выходит примерно на 14% меньше.