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Средняя зарплата белорусов в мае выросла до рекордных значений. Одной картинкой

25.06.2021 12:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Средняя зарплата белорусов в мае выросла до рекордных значений. Одной картинкой
Фото: Myfin.by

На фоне восстановления белорусской промышленности из-за роста спроса на внешних рынках, зарплаты также увеличились. Больше всего за последние 12 месяцев белорусы смогли заработать в декабре 2020-го, когда средняя начисленная зарплата достигла почти $580. Минимум был зафиксирован почти чуть более года назад, в апреле 2020 – $476,2. Рост зарплаты в мае 2021-го по сравнению с маем прошлого года (в долларовом выражении) составил около 11%. Отметим, что уже третий месяц подряд в 2021 году зарплаты в пересчете на валюту растут.


Инфографика: Myfin.by

Также стоит учитывать, что средняя начисленная зарплата – это деньги до вычета подоходного и прочих налогов. А значит на руки в среднем выходит примерно на 14% меньше.

 
 
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Средняя начисленная зарплата белорусов по данным Белстата в мае достигла почти 1420 рублей. С учетом невысокого среднего курса доллара (2,5298) за этот же месяц, в...
 
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