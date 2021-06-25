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В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В Виндзорском замке откроется музей, рассказывающий о жизни принца Филиппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Королева Елизавета II дала согласие выставить на публичное обозрение ценные предметы своего мужа.
В экспозиции будут представлены вещи с королевской свадьбы, предметы, сопровождающие военно-морскую карьеру принца и его благотворительную деятельность.
Выставку изначально планировали приурочить к 100-летию принца Филиппа – 10 июня.
Но герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет, не дожив до своего юбилея всего несколько месяцев.
Лично Елизавета II открывать выставку не будет, но сообщается, что ей предложат частную экскурсию.
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Новости Великобритании. В Виндзорском замке откроется музей, рассказывающий о жизни принца Филиппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Королева...
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