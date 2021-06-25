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В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

25.06.2021 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Виндзорском замке откроется музей, рассказывающий о жизни принца Филиппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

Королева Елизавета II дала согласие выставить на публичное обозрение ценные предметы своего мужа.

В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

В экспозиции будут представлены вещи с королевской свадьбы, предметы, сопровождающие военно-морскую карьеру принца и его благотворительную деятельность.

В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

Выставку изначально планировали приурочить к 100-летию принца Филиппа – 10 июня.

В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

Но герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет, не дожив до своего юбилея всего несколько месяцев.

В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

Лично Елизавета II открывать выставку не будет, но сообщается, что ей предложат частную экскурсию.

 
 
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Новости Великобритании. В Виндзорском замке откроется музей, рассказывающий о жизни принца Филиппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Королева...
 
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