Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу

Источник материала: ОНТ

В Бразилии продолжается Кубок Америки. Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа и вышла в плей-офф.

Итоговый счет – 2:0. Голы в активе Брайана Самудио и Мигеля Альмирона. Парагвайцы после трех матчей набрали шесть очков, на счету команды Чили пять баллов. Обе сборные вышли в плей-офф турнира. В этой же группе сборная Уругвая обыграла команду Боливии – 2:0 и поднялась на 4 место в группе.

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