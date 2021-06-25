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Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу
Источник материала: ОНТ
В Бразилии продолжается Кубок Америки. Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа и вышла в плей-офф.
Итоговый счет – 2:0. Голы в активе Брайана Самудио и Мигеля Альмирона. Парагвайцы после трех матчей набрали шесть очков, на счету команды Чили пять баллов. Обе сборные вышли в плей-офф турнира. В этой же группе сборная Уругвая обыграла команду Боливии – 2:0 и поднялась на 4 место в группе.
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Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу
В Бразилии продолжается Кубок Америки. Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа и вышла в плей-офф. Итоговый счет – 2:0. Голы в...
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