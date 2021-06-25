ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу

25.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу

В Бразилии продолжается Кубок Америки. Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа и вышла в плей-офф. 

Итоговый счет – 2:0. Голы в активе Брайана Самудио и Мигеля Альмирона. Парагвайцы после трех матчей набрали шесть очков, на счету команды Чили пять баллов. Обе сборные вышли в плей-офф турнира. В этой же группе сборная Уругвая обыграла команду Боливии – 2:0 и поднялась на 4 место в группе. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бразилии продолжается Кубок Америки. Сборная Парагвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа и вышла в плей-офф.  Итоговый счет – 2:0. Голы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка назваў прыхільнікаў аўтакефаліі праціўнікамі беларускай дзяржавы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by