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Лошадь отказалась от жеребенка потому, что он родился слишком маленьким. Но малышу очень повезло! (ВИДЕО)

25.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лошадь отказалась от жеребенка потому, что он родился слишком маленьким. Но малышу очень повезло! (ВИДЕО)

Необычную историю опубликовал ridus.ru.

Жеребенок Пибоди появился на свет слишком маленьким и не дотягивался до вымени, не мог питаться. Мама-лошадь отказалась от него и ветеринары предложили усыпить малыша.

Однако жеребенку очень повезло – о нем узнала дрессировщица миниатюрных лошадей из Сан-Диего (США) Фейт Смит. Фейт через всю страну поехала к хозяевам Пибоди, чтобы выкупить его и забрать домой. 

Жеребенок не мог нормально ходить, был больным. Кроме того, он родился с изогнутой челюстью, а врачи говорили, что, возможно, он останется слепым и глухим. Однако любовь и забота помогли малышу: у Пибоди со временем выровнялась челюсть, он начал ходить и немного подрос. Но все равно он остался очень маленьким и сейчас весит только 8 кг.


Когда жеребенок только начал жить в доме, он боялся собак и нервничал, когда они были рядом. Но сейчас животные подружились и часто вместе играют. Пибоди ест из своей миски. Новые владельцы пытаются приучить его на пеленку ходить в туалет.

Фейт надеется, что Пибоди немного подрастет и сможет находиться вместе с другими миниатюрными лошадками. Но если этого не случится, женщина не откажется от Пибоди – он будет и дальше жить с ней в доме вместе с собака. 

Фото: depositphotos.com


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Необычную историю опубликовал ridus.ru. Жеребенок Пибоди появился на свет слишком маленьким и не дотягивался до вымени, не мог питаться. Мама-лошадь отказалась от него...
 
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