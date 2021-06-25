Лошадь отказалась от жеребенка потому, что он родился слишком маленьким. Но малышу очень повезло! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал ridus.ru .

Жеребенок Пибоди появился на свет слишком маленьким и не дотягивался до вымени, не мог питаться. Мама-лошадь отказалась от него и ветеринары предложили усыпить малыша.

Однако жеребенку очень повезло – о нем узнала дрессировщица миниатюрных лошадей из Сан-Диего (США) Фейт Смит. Фейт через всю страну поехала к хозяевам Пибоди, чтобы выкупить его и забрать домой.

Жеребенок не мог нормально ходить, был больным. Кроме того, он родился с изогнутой челюстью, а врачи говорили, что, возможно, он останется слепым и глухим. Однако любовь и забота помогли малышу: у Пибоди со временем выровнялась челюсть, он начал ходить и немного подрос. Но все равно он остался очень маленьким и сейчас весит только 8 кг.





Когда жеребенок только начал жить в доме, он боялся собак и нервничал, когда они были рядом. Но сейчас животные подружились и часто вместе играют. Пибоди ест из своей миски. Новые владельцы пытаются приучить его на пеленку ходить в туалет.

Фейт надеется, что Пибоди немного подрастет и сможет находиться вместе с другими миниатюрными лошадками. Но если этого не случится, женщина не откажется от Пибоди – он будет и дальше жить с ней в доме вместе с собака.

Фото: depositphotos.com





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