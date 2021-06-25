Хоккеисты «Монреаля» пробились в решающую стадию Кубка Стэнли

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Монреаля» в овертайме победили «Вегас» в шестом матче полуфинальной серии и пробились в решающую стадию Кубка Стэнли впервые с 1993 года.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Канадиенс».

У победителей шайбы забросили Ши Уэбер, Коул Коуфилд и Арттури Лехконен. Счет в серии стал 4-2 в пользу «Монреаля». В финале Кубка Стэнли «Канадиенс» сыграют с победителем серии «Тампа» – «Нью-Йорк Айлендерс», в которой команды 25 июня проведут решающий седьмой матч.

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