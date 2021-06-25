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Гомельский мини-футбольный клуб ВРЗ вышел вперед в финальной серии чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
Гомельский мини-футбольный клуб ВРЗ вышел вперед в финальной серии чемпионата Беларуси.
Третий поединок решающего противостояния с «Витэном» прошел в Орше. Гомельчане выиграли со счетом 5:2. Команда из города над Сожем быстро забила два мяча и контролировала ход матча.
Во втором тайме действующие чемпионы попытались спасти ситуацию, заменили голкипера на пятого полевого игрока, много атаковали, но пропустили три мяча в пустые ворота. Для «Витэна» поражение стало лишь вторым за последние 30 игр. ВРЗ повел в серии – 2:1, и теперь от чемпионства гомельчан отделяет всего одна победа. Которую они могут себе оформить уже 27 июня. 4-й матч серии пройдет в Гомеле, в спортивном комплексе «Локомотив».
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Гомельский мини-футбольный клуб ВРЗ вышел вперед в финальной серии чемпионата Беларуси. Третий поединок решающего противостояния с «Витэном» прошел в Орше....
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