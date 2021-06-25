Останки динозавров впервые нашли в Арктике

Источник материала: ОНТ

В Арктике ученые обнаружили останки динозавров, которые проживали там целый год. Информацию об этом опубликовали в научном журнале Current Biology .

По словам ученых, были найдены крошечные окаменелости, в которых вылуплялись птицы. Там же взрослые особи их выращивали. Эти находки свидетельствуют о том, что многие динозавры проживали в северных широтах круглый год. Причем это подтверждено впервые.

По словам профессора Грегори Эриксона, находка исследователей — большая редкость. Сейчас останки юных динозавров раскапывают довольно редко, так как они очень мелкие и хрупкие.

Далее ученые планируют выяснить, как динозаврам удавалось выживать в ледяной Арктике. Но пока лишь строятся предположения о том, что мелкие особи зимовали в норах, а крупные могли питаться корой, папоротником и мхом или голодать.

Фото: depositphotos.com

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