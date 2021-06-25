Подсчет убытков: какие разрушения нанес грозовой фронт, который прошел по Беларуси

Источник материала: ОНТ

Грозовой фронт, который прошел по Беларуси, оставил за собой разрушения. К счастью, нет пострадавших.





А вот некоторые дома остались без крыш. Многим автовладельцам придется чинить свои машины, которые в момент стихии оказались не в том месте. В результате их придавило поваленными деревьями. Грозовой фронт прошелся по всей стране. Сейчас идут восстановительные работы. Зафиксировано отключение электроэнергии. Аварийные бригады работают в оперативном режиме.

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