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Во Флориде объявлена чрезвычайная ситуация после обрушения жилого дома
Источник материала: ОНТ
Во Флориде объявлена чрезвычайная ситуация после обрушения жилого дома.
В городе Серфсайд рухнула часть 12-этажного здания. Сообщается об одном погибшем, около ста человек считаются пропавшими без вести. На руинах работают спасательные бригады в надежде найти выживших.
Движение транспорта в районе происшествия ограничено. Назвать точные причины случившегося власти не готовы. И пока, по их данным, нет доказательства, что кто-то сделал это целенаправленно.
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Во Флориде объявлена чрезвычайная ситуация после обрушения жилого дома. В городе Серфсайд рухнула часть 12-этажного здания. Сообщается об одном погибшем, около...
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