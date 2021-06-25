Источник материала: ОНТ

Во Флориде объявлена чрезвычайная ситуация после обрушения жилого дома.





В городе Серфсайд рухнула часть 12-этажного здания. Сообщается об одном погибшем, около ста человек считаются пропавшими без вести. На руинах работают спасательные бригады в надежде найти выживших.

Движение транспорта в районе происшествия ограничено. Назвать точные причины случившегося власти не готовы. И пока, по их данным, нет доказательства, что кто-то сделал это целенаправленно.

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