Хозяин поцеловал бультерьера – реакция собаки растрогала всех! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Умилительное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике хозяин поцеловал свою собаку – бультерьера Спарки. Реакция собаки на поцелуй хозяина – просто невероятно трогательная и умилительная.





Многие считают бультерьеров агрессивной породой собак. Но видео убедит кого угодно в обратном.

Пользователей Сети растрогал умилительный ролик: «Пусичка-бусичка сладенький», «Эти собаки — убийцы», говорили они», «Убийцы грусти и плохого настроения», «Обожаю бультерьеров, они очень ласковые», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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