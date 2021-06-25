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Хозяин поцеловал бультерьера – реакция собаки растрогала всех! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Умилительное видео опубликовал
В ролике хозяин поцеловал свою собаку – бультерьера Спарки. Реакция собаки на поцелуй хозяина – просто невероятно трогательная и умилительная.
Многие считают бультерьеров агрессивной породой собак. Но видео убедит кого угодно в обратном.
Пользователей Сети растрогал умилительный ролик: «Пусичка-бусичка сладенький», «Эти собаки — убийцы», говорили они», «Убийцы грусти и плохого настроения», «Обожаю бультерьеров, они очень ласковые», – писали комментаторы.
Фото:
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Умилительное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хозяин поцеловал свою собаку – бультерьера Спарки. Реакция собаки на поцелуй хозяина – просто невероятно...
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