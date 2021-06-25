|
МИД в ответ на санкции ЕС: это новая тщетная попытка постепенно «душить» белорусов
Источник материала: ОНТ
В Министерстве иностранных дел ответили на введенные санкции в отношении Беларуси. Текст заявления разместили на
В МИД считают, что страны Запада уже даже не стараются искать хотя бы какие-то международно-правовые основания для введения санкций.
По мнению ведомства, Евросоюз пытается удовлетворить свои амбиции за счет относительно небольшой Беларуси.
Также в МИД заверили, что в ближайшие недели Беларусь предпримет ответные меры в отношении ЕС.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве иностранных дел ответили на введенные санкции в отношении Беларуси. Текст заявления разместили на сайте ведомства. В МИД считают, что страны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)