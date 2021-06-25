МИД в ответ на санкции ЕС: это новая тщетная попытка постепенно «душить» белорусов

Источник материала: ОНТ

В Министерстве иностранных дел ответили на введенные санкции в отношении Беларуси. Текст заявления разместили на сайте ведомства.

В МИД считают, что страны Запада уже даже не стараются искать хотя бы какие-то международно-правовые основания для введения санкций.

По мнению ведомства, Евросоюз пытается удовлетворить свои амбиции за счет относительно небольшой Беларуси.

Также в МИД заверили, что в ближайшие недели Беларусь предпримет ответные меры в отношении ЕС.

Фото: БЕЛТА





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