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МИД в ответ на санкции ЕС: это новая тщетная попытка постепенно «душить» белорусов

25.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД в ответ на санкции ЕС: это новая тщетная попытка постепенно «душить» белорусов

В Министерстве иностранных дел ответили на введенные санкции в отношении Беларуси. Текст заявления разместили на сайте ведомства. 

В МИД считают, что страны Запада уже даже не стараются искать хотя бы какие-то международно-правовые основания для введения санкций.

По мнению ведомства, Евросоюз пытается удовлетворить свои амбиции за счет относительно небольшой Беларуси.  

Также в МИД заверили, что в ближайшие недели Беларусь предпримет ответные меры в отношении ЕС.

Фото: БЕЛТА


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В Министерстве иностранных дел ответили на введенные санкции в отношении Беларуси. Текст заявления разместили на сайте ведомства.  В МИД считают, что страны...
 
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