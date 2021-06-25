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Учебные военные сборы проходят у белорусских пограничников запаса
Источник материала: ОНТ
Учебные военные сборы проходят у белорусских пограничников запаса.
Ситуация в регионе неспокойная – у западных границ в последнее время – повышенная активность иностранных войск. Готовыми необходимо быть ко всему. Поэтому пограничники запаса прибыли на сборы, чтобы восстановить знания и навыки по охране госграницы. Плюс – это усиление охраны рубежей на необходимых участках.
В Беларуси создана эффективная система мобилизационной подготовки. Ежегодные сборы позволяют поддерживать боеготовность пограничной службы.
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Учебные военные сборы проходят у белорусских пограничников запаса. Ситуация в регионе неспокойная – у западных границ в последнее время – повышенная активность...
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