Источник материала: ОНТ

Учебные военные сборы проходят у белорусских пограничников запаса.





Ситуация в регионе неспокойная – у западных границ в последнее время – повышенная активность иностранных войск. Готовыми необходимо быть ко всему. Поэтому пограничники запаса прибыли на сборы, чтобы восстановить знания и навыки по охране госграницы. Плюс – это усиление охраны рубежей на необходимых участках.

В Беларуси создана эффективная система мобилизационной подготовки. Ежегодные сборы позволяют поддерживать боеготовность пограничной службы.

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