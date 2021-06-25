Источник материала: ОНТ

Белорусы высказываются против очередного пакета санкций Евросоюза в отношении нашей страны.





Молодежь выразила категорическое несогласие с экономическими ограничениями. Действия, направленные на подрыв экономики государства, противоречат нормам международного права, говорится в заявлении участников общенационального молодежного диалога, который прошел в Минске. В тексте документа подчеркивается – никакие политические разногласия не должны ущемлять права обычных граждан.

Участники диалога от молодежных организаций и студенческого актива призвали общественность присоединиться к заявлению.

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