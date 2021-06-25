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«75% пациентов с аденомой предстательной железы вообще не нужно лечить». Врач рассказал о популярном мужском заболевании
Источник материала: ОНТ
Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал об аденоме.
Аденома – это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, которая приводит к расстройству мочеиспускания и острой задержке мочи. Предположительно причиной развития заболеваний могут быть гормональные изменения, происходящие в мужском организме с возрастом, снижение концентрации мужских половых гормонов.
Предстательная железа – это единственный орган, который растет на протяжении всей жизни. К 40 годам гистологические признаки гиперплазии простаты имеют 10% мужчин, а к 80 годам – до 80%.
Врач подбирает лечение аденомы предстательной железы в зависимости от диагностированного типа заболевания. Лечение может быть консервативным – прием препаратов – и оперативным.
Профессор, заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук Александр Строцкий обратил внимание на то, что в большинстве случаев доброкачественную гиперплазию предстательной железы не нужно лечить.
Ранее врач
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«75% пациентов с аденомой предстательной железы вообще не нужно лечить». Врач рассказал о популярном мужском заболевании
Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал об аденоме. Аденома – это...
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