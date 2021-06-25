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«75% пациентов с аденомой предстательной железы вообще не нужно лечить». Врач рассказал о популярном мужском заболевании

25.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«75% пациентов с аденомой предстательной железы вообще не нужно лечить». Врач рассказал о популярном мужском заболевании

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал об аденоме.

Аденома – это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, которая приводит к расстройству мочеиспускания и острой задержке мочи. Предположительно причиной развития заболеваний могут быть гормональные изменения, происходящие в мужском организме с возрастом, снижение концентрации мужских половых гормонов.

Предстательная железа – это единственный орган, который растет на протяжении всей жизни. К 40 годам гистологические признаки гиперплазии простаты имеют 10% мужчин, а к 80 годам – до 80%.

Врач подбирает лечение аденомы предстательной железы в зависимости от диагностированного типа заболевания. Лечение может быть консервативным – прием препаратов – и оперативным.

Профессор, заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук Александр Строцкий обратил внимание на то, что в большинстве случаев доброкачественную гиперплазию предстательной железы не нужно лечить.

Александр Строцкий, профессор, заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук: «75% пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы вообще не нужно лечить. Они просто должны наблюдаться у доктора после 50 лет. Раз в год пройти определенный объем обследований у уролога и быть под его контролем. Если появляется проявление этого заболевания, его лечат консервативными мероприятиями – специальные таблетки, фитопрепараты помогают облегчить состояние пациента и дать ему возможность жить с доброкачественной гиперплазией. Хирургическое лечение наступает примерно у 15-18% людей. Показания для хирургического лечения – острые задержки мочеиспускания, кровь в моче из-за варикозно-расширенных вен шейки мочевого пузыря вследствие доброкачественной гиперплазии, камни в мочевом пузыре».

Ранее врач рассказал об основной причине появления камней в почках.

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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал об аденоме. Аденома – это...
 
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