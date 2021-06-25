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В 113 районах Беларуси введены ограничения на посещения лесов

25.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В 113 районах Беларуси введены ограничения на посещения лесов

Запреты и ограничения на посещение лесов на 25 июня действуют в 113 районах Беларуси, сообщили на сайте Минлесхоза. 

Меры распространены практически на всю территорию страны из-за аномально высокой жары и риска пожаров. Еще вчера запреты были введены 91-м районе. 

Полностью запрещено посещение лесов во всех районах Гомельской, Брестской и Могилевской областях.

Посещать леса можно в Браславском районе Витебской области, Мядельском, Копыльском и Логойском районах Минской области, а также в Гродненском районе.

Следить за ограничениями на посещение можно на сайте ведомства благодаря интерактивной карте.


mlh.by/maps/map

Фото: Pexels

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Запреты и ограничения на посещение лесов на 25 июня действуют в 113 районах Беларуси, сообщили на сайте Минлесхоза.  Меры распространены практически на всю...
 
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