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В 113 районах Беларуси введены ограничения на посещения лесов
Источник материала: ОНТ
Запреты и ограничения на посещение лесов на 25 июня действуют в 113 районах Беларуси, сообщили на
Меры распространены практически на всю территорию страны из-за аномально высокой жары и риска пожаров. Еще вчера запреты были введены 91-м районе.
Полностью запрещено посещение лесов во всех районах Гомельской, Брестской и Могилевской областях.
Посещать леса можно в Браславском районе Витебской области, Мядельском, Копыльском и Логойском районах Минской области, а также в Гродненском районе.
Следить за ограничениями на посещение можно на сайте ведомства благодаря интерактивной карте.
Фото: Pexels
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Запреты и ограничения на посещение лесов на 25 июня действуют в 113 районах Беларуси, сообщили на сайте Минлесхоза. Меры распространены практически на всю...
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