В 113 районах Беларуси введены ограничения на посещения лесов

Источник материала: ОНТ

Запреты и ограничения на посещение лесов на 25 июня действуют в 113 районах Беларуси, сообщили на сайте Минлесхоза.

Меры распространены практически на всю территорию страны из-за аномально высокой жары и риска пожаров. Еще вчера запреты были введены 91-м районе.

Полностью запрещено посещение лесов во всех районах Гомельской, Брестской и Могилевской областях.

Посещать леса можно в Браславском районе Витебской области, Мядельском, Копыльском и Логойском районах Минской области, а также в Гродненском районе.

Следить за ограничениями на посещение можно на сайте ведомства благодаря интерактивной карте.



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Фото: Pexels

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