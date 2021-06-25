Создан молодежью для молодежи: кондитерская фабрика «Спартак» разработала новый продукт

Источник материала: ОНТ

4 месяца кондитерская фабрика «Спартак» со Студенческим союзом БГУ разрабатывала продукт для молодежи. Более 100 студентам белорусских вузов выпала возможность не только создать новинку для потребителя, но и получить за это грант – пять тысяч белорусских рублей.





Кондитерская фабрика «Спартак» в этом году решила изменить свою концепцию и выпустить продукт, созданный молодежью для молодежи. Учащиеся разных вузов страны с апреля-месяца пробовали себя в качестве маркетологов, технологов, новаторов, креативщиков идей по разработке нового кондитерского продукта.

Олег Жидков, генеральный директор кондитерской фабрики «Спартак»: «Было инициировано с участием студентов постараться разработать что-то новое и креативное для того, чтобы привлечь ту целевую аудиторию, которая, наверное, меньше всего сейчас является нашей – это молодежь в возрасте от 18-25 лет – в качестве потенциальных потребителей».

Изначально в проекте участвовало 11 команд. На первом этапе Студенческий союз подготовил для конкурсантов образовательные лекции от ведущих рекламных агентств, спикеров по продвижению товаров, неймингу и разработке упаковки. Во время второго этапа участникам нужно было проанализировать рынок и провести анкетирование среди молодежи. А уже на основании этих данных создать инновационный продукт для фабрики «Спартак».

Дмитрий Медведев, первый проректор Белорусского государственного университета: «Инициатива ребят и кондитерской фабрики "Спартак" привела к тому, что стартап выполнил то, для чего он был предназначен в далеком прошлом. Сегодня мы увидели результат и его попробовали».

Команда «Fruture», победители конкурса «Level up (with Spartak)»: «Мы столкнулись с рядом сложностей. Касательно и самого производства, и целевой аудитории, которую полностью нужно было затронуть. Но мы все миновали, и результат оправдал себя».

Победители проекта получили бесценный опыт и гранд в размере 5000 бел. руб. от фабрики «Спартак». Ну а белорусы совсем скоро смогут не только увидеть на прилавках магазинов, но и попробовать результат их работы.

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