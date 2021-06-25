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Генпрокуратура: в суд направлено уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака для определения подсудности. Об этом
Им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Сообщается, что Колесникова и Знак «вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».
Также обвиняемые призывали к забастовкам на госпредприятиях и не раз призывали к признанию выборов недействительными, а действующего Президента – нелегитимным.
Фото: БЕЛТА
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Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака для определения подсудности. Об...
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