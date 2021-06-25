Кому пойдут широкие брюки, как носить прозрачную блузку и почему монохромность – это не скучно?

Источник материала: ОНТ

Разрушать стереотипы и внушать уверенность – модные советы в эфире «Нашего утра» стремятся работать именно по этой схеме. Не проходите мимо вещи, которая вам понравилась, просто потому, что думаете, что такая модель вам не подойдет. Меняйтесь правильно и без страха!

Широкие брюки – один из главных трендов последних нескольких сезонов, однако многие девушки не готовы их носить, считая, что будут выглядеть бесформенно и странно. Переживать не стоит – такая модель вытягивает силуэт и делает любую талию точеной.





Носить прозрачную блузку не стыдно, если делать это правильно. Чтобы не выглядеть вульгарно, подберите к ней подходящее белье — лучшим вариантом станет элегантный черный однотонный топ.





И запомните: монохромность – это нескучно! Главное правило, чтобы тотал лук получился интересным — сочетать вещи из одной цветовой гаммы, но разных оттенков. К примеру, если вы хотите составить образ в коричневых тонах, смешайте каштановый, оливковый, ореховый, медовый, горчичный или карамельный.





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