ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяная компания осквернила монумент на площади Победы в Минске - дело направлено в суд

25.06.2021 12:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, нетрезвые парень и две девушки 24 апреля 2021 года, находясь у Монумента Победы в Минске - символе отваги советского народа, имеющем статус историко-культурной ценности национального значения, совершили противоправные действия.

Так, молодой человек в присутствии посторонних демонстративно распивал спиртные напитки и танцевал на одном из конструктивных элементов памятника. После он присоединился к двум девушкам на площадке Монумента. Затем вся компания стала разбрасывать турникеты на площадке, бегать по территории объекта, кричать, хватать друг друга за одежду.

Свои действия компания снимала на камеру мобильного телефона.

Избранную к молодым людям меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По материалам дела, нетрезвые парень и две девушки 24 апреля 2021 года, находясь у Монумента Победы в Минске - символе отваги советского народа, имеющем статус...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка назваў прыхільнікаў аўтакефаліі праціўнікамі беларускай дзяржавы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by