Пьяная компания осквернила монумент на площади Победы в Минске - дело направлено в суд

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, нетрезвые парень и две девушки 24 апреля 2021 года, находясь у Монумента Победы в Минске - символе отваги советского народа, имеющем статус историко-культурной ценности национального значения, совершили противоправные действия.

Так, молодой человек в присутствии посторонних демонстративно распивал спиртные напитки и танцевал на одном из конструктивных элементов памятника. После он присоединился к двум девушкам на площадке Монумента. Затем вся компания стала разбрасывать турникеты на площадке, бегать по территории объекта, кричать, хватать друг друга за одежду.

Свои действия компания снимала на камеру мобильного телефона.

Избранную к молодым людям меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-