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Более 3 т дикорастущего мака уничтожено в Слонимском районе

25.06.2021 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе скосили поле с более чем 3 т мака. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Беларуси продолжается специальная программа "Мак". Одно из ее направлений - выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений. Одно из подобных полей на днях было обнаружено около деревни Тушевичи Слонимского района.

На площади в 0,48 га произрастало свыше 3 т мака. Растение скосили и измельчили.

Всего в Гродненской области в этом году уничтожено около 20 т наркосодержащих растений.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси продолжается специальная программа "Мак". Одно из ее направлений - выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений. Одно из...
 
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