Более 3 т дикорастущего мака уничтожено в Слонимском районе

Источник материала: БелТА

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе скосили поле с более чем 3 т мака. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Беларуси продолжается специальная программа "Мак". Одно из ее направлений - выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений. Одно из подобных полей на днях было обнаружено около деревни Тушевичи Слонимского района.

На площади в 0,48 га произрастало свыше 3 т мака. Растение скосили и измельчили.

Всего в Гродненской области в этом году уничтожено около 20 т наркосодержащих растений.-0-