|
Более 3 т дикорастущего мака уничтожено в Слонимском районе
Источник материала: БелТА
25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе скосили поле с более чем 3 т мака. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
В Беларуси продолжается специальная программа "Мак". Одно из ее направлений - выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений. Одно из подобных полей на днях было обнаружено около деревни Тушевичи Слонимского района.
На площади в 0,48 га произрастало свыше 3 т мака. Растение скосили и измельчили.
Всего в Гродненской области в этом году уничтожено около 20 т наркосодержащих растений.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается специальная программа "Мак". Одно из ее направлений - выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений. Одно из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)