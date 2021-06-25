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В британском парламенте потребовали внесения Гуцериева в санкционный список
Источник материала: Партизан
Михаил Гуцериев и его сын Саид должны быть внесены в санкционный список Великобритании, уверены лорд Остин и баронесса Хелена Кеннеди.
"В Палате Лордов Британского парламента Лорд Остин и баронесса Хелена Кеннеди, во время дебатов по эффективности Акта Магнитского, заявили о том, что Михаил Гуцериев и его сын Саид должны быть внесены под санкции в Британии, так же, как Михаил Гуцериев внесён в Евросоюзе", - сообщил в своем телеграме общественный деятель Николай Халезин.
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Михаил Гуцериев и его сын Саид должны быть внесены в санкционный список Великобритании, уверены лорд Остин и баронесса Хелена Кеннеди.
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