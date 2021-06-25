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Не Галина Родионовна: жена главы Гомельского облисполкома оставила хозяйство в деревне и получила высокую должность в Гомеле
Источник материала: Партизан
В Гомельском областном комитете профсоюза работников АПК новый председатель.
Именно в таком качестве Галина Соловей появилась в видеосюжете ТРК Гомель о прошедшем конкурсе патриотической песни, пишет Флагшток.
На официальном сайте профсоюза работников АПК информацию
Новый профсоюзный лидер работников АПК Гомельской области является супругой председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. До переезда в Гомель Галина Соловей была заместителем директора по идеологической работе ОАО «Лань-Несвиж» в Несвижском районе, а также возглавляла профсоюз этого же хозяйства.
После назначения в 2019 году председателем Гомельского облисполкома Геннадия Соловья его супруга в Гомель не поехала.
«В деревне у нас дом, построенный своими руками, двадцать пять соток огорода, хозяйство, за всем этим надо смотреть, не все так просто. Надеялась, что вернется. Если честно сказать, то я рада за него, так как он всего добился сам. Но больше бы хотела, чтобы он вернулся сюда обратно», — рассказывала Галина Соловей.
Ожидания Галины Соловей не оправдались, и она переехала в Гомель. Как видим, работа, подходящая для жены топ-чиновника, в городе нашлась.
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Не Галина Родионовна: жена главы Гомельского облисполкома оставила хозяйство в деревне и получила высокую должность в Гомеле
В Гомельском областном комитете профсоюза работников АПК новый председатель.
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