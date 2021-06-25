ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не Галина Родионовна: жена главы Гомельского облисполкома оставила хозяйство в деревне и получила высокую должность в Гомеле

25.06.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомельском областном комитете профсоюза работников АПК новый председатель.



Именно в таком качестве Галина Соловей появилась в видеосюжете ТРК Гомель о прошедшем конкурсе патриотической песни, пишет Флагшток. 

На официальном сайте профсоюза работников АПК информацию о назначении пока не разместили (по состоянию на утро 25 июня - пим. БП) — там Галина Станиславовна пока занимает должность заместителя председателя.

Новый профсоюзный лидер работников АПК Гомельской области является супругой председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. До переезда в Гомель Галина Соловей была заместителем директора по идеологической работе ОАО «Лань-Несвиж» в Несвижском районе, а также возглавляла профсоюз этого же хозяйства. 

После назначения в 2019 году председателем Гомельского облисполкома Геннадия Соловья его супруга в Гомель не поехала.

«В деревне у нас дом, построенный своими руками, двадцать пять соток огорода, хозяйство, за всем этим надо смотреть, не все так просто. Надеялась, что вернется. Если честно сказать, то я рада за него, так как он всего добился сам. Но больше бы хотела, чтобы он вернулся сюда обратно», — рассказывала Галина Соловей.

Ожидания Галины Соловей не оправдались, и она переехала в Гомель. Как видим, работа, подходящая для жены топ-чиновника, в городе нашлась. 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Средняя зарплата белорусов в мае выросла до рекордных значений. Одной картинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by