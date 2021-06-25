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Тихановская: мы не допустим торга жизнями и судьбами людей

25.06.2021 13:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мы не допустим торга жизнями и судьбами людей», — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, комментируя информацию о переводе из СИЗО под домашний арест блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

Тихановская: мы не допустим торга жизнями и судьбами людей

«То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, — это хорошая новость, — сказала Тихановская. — Но домашний арест — это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит, они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа — им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии».

Тихановская подчеркнула, что в тюрьмах все еще находятся более 500 признанных политзаключенных. «И еще тысячи людей проходят по надуманным и политически мотивированным обвинениям, — сказала она. — Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в пресс-хатах. И мы не допустим торга жизнями и судьбами заключенных — ведь только так мы добьемся свободы для каждого из этих невинных людей».

25 июня стало известно, что блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, переведены под домашний арест.

При этом лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» подчеркивает, что Протасевич и Сапега продолжают считаться политзаключенными.

 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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«Мы не допустим торга жизнями и судьбами людей», — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, комментируя информацию о переводе из СИЗО под...
 
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