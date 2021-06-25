|
В первом чтении принят законопроект «Об изменении Конституции»
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Данным проектом закона предусматривается введение в Беларуси единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.
Как напоминает
По словам Ермошиной, если закон одобрят, то выборы в местные Советы, которые должны пройти до 18 января 2022-го, будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентскими.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данным проектом закона предусматривается введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)