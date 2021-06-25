В первом чтении принят законопроект «Об изменении Конституции»

Источник материала: Салiдарнасць

Данным проектом закона предусматривается введение в Беларуси единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.

Как напоминает TUT.BY , ранее глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что совместить выборы «выгодно экономически». При этом она отмечала, что для этого придется существенно менять избирательное законодательство.

По словам Ермошиной, если закон одобрят, то выборы в местные Советы, которые должны пройти до 18 января 2022-го, будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентскими.