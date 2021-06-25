Си Цзиньпин срочно созвонится с Путиным. Почему это плохо для Лукашенко

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Учитывая, что данной встречи не было в предварительных планах обоих глав государств, в президентском графике это означает "срочно".





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"Главным виновником определен лично Лукашенко. По данному поводу экстренно готовится разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина. Для российской стороны тема беседы весьма нелицеприятна. Не так давно Москва дала стопроцентные гарантии контролируемости и вменяемости действий "белорусского союзника"", - писал канал накануне.





Теперь же факт онлайн-встречи Путина Си Цзиньпина подтвердил другой независимый источник. И, похоже, ничего хорошего эта встреча Лукашенко не сулит.



