Сын Жириновского объявил об уходе из Госдумы и политики









По его словам, он обсудил это решение с ЛДПР. Оно было обдуманным.





подчеркнул политик. - Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны, —политик.





Сын Жириновского признал, что за время его работы в Думе были приняты законы, о которых он сожалеет. При этом он отказался назвать причину ухода из политики.





- Есть законопроекты, которые я не поддерживаю и хотел бы, чтобы их пересмотрели. Но это уже история, по крайней мере, для меня, — отметил Лебедев в разговоре с НСН.







