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Сын Жириновского объявил об уходе из Госдумы и политики

25.06.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР сообщил, что решил не участвовать в выборах в нижний парламент в сентябре. Сын Владимира Жириновского хочет приостановить своё участие в политической жизни страны. Это объявление он сделал в своём Facebook.



По его словам, он обсудил это решение с ЛДПР. Оно было обдуманным.

- Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны, — подчеркнул политик.

Сын Жириновского признал, что за время его работы в Думе были приняты законы, о которых он сожалеет. При этом он отказался назвать причину ухода из политики.

- Есть законопроекты, которые я не поддерживаю и хотел бы, чтобы их пересмотрели. Но это уже история, по крайней мере, для меня, — отметил Лебедев в разговоре с НСН.
 
 
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Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР сообщил, что решил не участвовать в выборах в нижний парламент в сентябре. Сын Владимира Жириновского хочет приостановить...
 
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