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Палата представителей проголосовала за изменение Конституции, введя единый день голосования на выборах депутатов всех уровней
Источник материала: Навiны
Палата представителей на заседании 25 июня единогласно проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта об изменении Конституции.
«По результатам состоявшегося обсуждения Палатой представителей только что в первом чтении принят законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». Данным проектом закона предусматривается введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней», — сообщила пресс-служба Палаты представителей.
Законопроект еще должен пройти второе чтение, а затем получить одобрение в Совете Республики.
19 мая этого года на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики было внесено предложение о продлении срока полномочий местных советов депутатов двадцать восьмого созыва до очередных выборов в Палату представителей. «Данное предложение поддержано всеми постоянными комиссиями обеих палат Национального собрания Республики Беларусь», — сообщила пресс-служба Совета Республики.
В связи с этим члены обеих палат Национального собрания просили Александра Лукашенко внести в Палату представителей «законопроект об изменении Конституции Республики Беларусь, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва».
25 мая сначала Палата представителей, а затем Совет Республики проголосовали за принятие такого обращения.
По действующему законодательству выборы в местные советы депутатов должны состояться не позднее 16 января 2022 года. Следующие выборы в Палату представителей должны пройти в ноябре 2023 года.
В апреле в комментарии БелаПАН глава Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что на январь 2022 года планируется и проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Беларуси. Она не исключила, что референдум и выборы в местные советы могут быть проведены в один день. По словам Ермошиной, одновременное проведение местных выборов и референдума позволит сэкономить бюджетные средства и привлечь больше внимания к этим избирательным мероприятиям.
16 марта Лукашенко подписал указ о создании комиссии по подготовке поправок в Конституцию. В состав комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошли 36 человек из различных сфер. Заместителями председателя комиссии назначены главы Палаты представителей и Совета Республики Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.
До 1 августа комиссия должна представить Лукашенко предложения об изменении Основного закона для их последующего вынесения на референдум.
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Палата представителей проголосовала за изменение Конституции, введя единый день голосования на выборах депутатов всех уровней
Палата представителей на заседании 25 июня единогласно проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта об изменении Конституции.
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