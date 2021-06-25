За год на 5500 тонн CO2 меньше: А1 запустил масштабную инициативу по достижению углеродной нейтральности

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено компанией А1

В 2021 А1 планирует сократить выбросы углекислого газа на 5,5 тысяч тонн, которые являются следствием прямого и косвенного воздействия компании на окружающую среду.

Среди мер, которые для этого реализуются в компании в соответствии с принципами устойчивого экологического, социального и корпоративного управления (ESG): внедрение технологий естественного охлаждения оборудования базовых станций, модернизация электропитающих установок на технологических объектах, а также создание энергоэффективного «зеленого» офиса. Главная задача инициативы – внести весомый вклад в глобальную цель A1 Telekom Austria Group: к 2030 году снизить уровень выбросов СО2 на 50%, а к 2040-му – достигнуть углеродной нейтральности.

Средний ежегодный прирост трафика в мобильной сети А1 составляет 50-60%, в фиксированной – около 30%. Внедрение современных технологий позволяет компенсировать рост потребления электрической энергии, используемой для передачи данных. Так, на базовых станциях компании производится постепенный переход к использованию технологии free cooling – естественного охлаждения с применением атмосферного воздуха. Такого рода модернизация подразумевает отказ от использования кондиционеров.

Повышение температуры на базовой станции, равной +29°C и до достижения которой не включается автоматическая система кондиционирования, – это еще одна мера, которая позволяет оптимизировать энергосбережение. Работа кондиционера требует 2кВт в час, тогда как все оборудование современной базовой станции – только 1,5 кВт, но на абонентский сервис это никак не влияет.

Кроме того, в 2020 году в А1 стартовала кампания по модернизации электропитающих установок на базовых станциях по всей сети и их замене на более энергоэффективные. Также оборудование базовых станций окрашивают в ультрабелый цвет, дающий экономию около 4% от стоимости электрической энергии, затрачиваемой для охлаждения оборудования.

Эти и другие меры позволят уже в этом году сократить потребление электроэнергии, выработка которой потребует порядка 5,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа. Чтобы поглотить такое количество СО 2 , нужно более 90 тысяч десятилетних деревьев.

«Многочисленные инициативы А1 по энергосбережению – часть нашей политики в области устойчивого экологического, социального и корпоративного управления (ESG). У нашей компании есть большой потенциал в сфере энергоэффективности, а благодаря экологической стратегии А1 наши клиенты осознают, какой вклад в сохранение окружающей среды вносят они лично, пользуясь услугами, которые мы предоставляем», – отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1 Кристиан Лаке.

В рамках инициативы «Зеленый офис» в А1 действуют программы замещения бумажного документооборота на электронный (ЭДО), перехода на электронные счета как для физических, так и для юридических лиц, раздельного сбора мусора (в том числе электронных устройств), сокращения корпоративного автопарка машин с двигателями внутреннего сгорания и другие.