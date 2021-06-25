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Какие пластические операции делают белоруски и как правильно к ним готовиться? Отвечает хирург

25.06.2021 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Есть ли набор пластических операций, которые национальные, белорусские, к которым чаще всего прибегают наши соотечественницы? В Германии, может, чаще нос уменьшают, в Бразилии, может, чаще попу увеличивают. Какие операции чаще всего делают белоруски?

Какие пластические операции делают белоруски и как правильно к ним готовиться? Отвечает хирург

Игорь Мишута, врач-пластический хирург Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска, онколог-хирург:
Нет белорусских пластических операций. Есть определенный набор операций, который характерен для всего мира.

Екатерина Забенько:
Что белоруски чаще всего в себе исправляют?

Игорь Мишута:
Грудь, возрастные изменения лица, ринопластика, абдоминопластика, липосакция. Если взять по специфике, то увеличение – самая легкая операция, подтяжка груди на втором месте, то есть когда мы просто возвращаем ее в то положение, в котором она когда-то была, после похудения, родов она опустилась. Редукция – самая сложная, потому что мы удаляем часть железы со своим кровоснабжением, бывают осложнения, о которых мы всегда предупреждаем.

Какие пластические операции делают белоруски и как правильно к ним готовиться? Отвечает хирург

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Насколько сдерживающим фактором могут быть деньги?  Если бы пластические операции были более доступны, больше женщин обращалось бы за помощью?

Игорь Мишута:
На самом деле я могу сказать, что это тоже миф, что пластические операции – это какие-то из ряда вон выходящие по деньгам. Например, маммопластика – это та операция, которая может быть сравнима с недельным отдыхом в Египте, то есть насколько это дорого либо дешево, каждый определяет сам для себя. Не отдохни, не съезди в этом году, сделай то, что хотела, если тебе это принесет удовольствие.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А ринопластика?

Какие пластические операции делают белоруски и как правильно к ним готовиться? Отвечает хирург

Екатерина Забенько:
Где надо отдыхать?

Игорь Мишута:
Будем говорить, что в Таиланде.

Наталья Надольская:
А если по показаниям делают операцию, бесплатно могут сделать?

Игорь Мишута:
Конечно. Пластическая хирургия включает в себя эстетическую и реконструктивную. То, о чем вы говорите, делается бесплатно.

Какие пластические операции делают белоруски и как правильно к ним готовиться? Отвечает хирург

Алена Родовская:
Много ли нужно пройти обследований, прежде чем вы дадите согласие?

Игорь Мишута:
Конечно. Даже на самую минимальную операцию (блефаропластика), во-первых, всегда нужно пройти консультацию офтальмолога, потому что бывают скрытые изменения, которые потом приведут к не очень хорошим последствиям. И полный список анализов.

«Ты становишься уверенным человеком». Зачем женщины делают пластические операции? (здесь подробнее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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