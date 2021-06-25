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«Офис очень уютный». Успешный белорусский IT-бизнесмен переехал в Лондон

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сооснователь стартапа Flo (разрабатывающего приложение о женском здоровье) Дмитрий Гурский на своей странице в линкдине сообщил о переезде.

«Офис очень уютный». Успешный белорусский IT-бизнесмен переехал в Лондон

Фото: bel.biz

— На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить ее до 80 человек к декабрю, — сообщил Дмитрий Гурский, пишет dev.by.

Ранее в компании отмечали, что во Flo работает 300+ человек. В 2020 году к команде присоединились 122 сотрудника, 93 из них — в Минске. В этом году компания планирует нанять 150+ новых сотрудников.

Осенью 2020 года предприниматель честно высказался о происходящем в Беларуси. В интервью российскому Forbes Юрий Гурский признался, что из-за произвола белорусских силовиков «не хочет расширять офис в Минске и массово нанимать сотрудников».

Тогда он также сказал, что закрывать свои компании в Беларуси пока не планирует, если только власти «не вынудят как-то это сделать».

Юрий Гурский – один из наиболее успешных белорусских IT-предпринимателей. На его счету несколько успешных стартапов – например, бизнесмен был инвестором приложения MSQRD, которое белорусы продали американскому Facebook за крупную сумму.

По некоторым оценкам, компания была оценена в 20-30 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сооснователь стартапа Flo (разрабатывающего приложение о женском здоровье) Дмитрий Гурский на своей странице в линкдине сообщил о переезде.
 
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