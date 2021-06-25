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Лжесотрудник банка похитил с карточки брестчанки почти Br12,3 тыс.

25.06.2021 14:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бреста стала жертвой вишинга, потеряв почти Br12,3 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Женщине позвонили в мессенджер. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с ее банковской карты. Мужчина посоветовал установить на мобильный телефон приложение AnyDesk, а затем предоставить сведения для установки соединения. Брестчанка выполнила все требования и назвала реквизиты своих банковских платежных карт и коды безопасности, полученные в виде СМС-сообщений. Позже она решила лично сходить в банк и уточнить информацию, полученную от якобы сотрудника банка. Оказалось, с ее счета было списано почти Br12,3 тыс.

В УВД обратили внимание, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию. Более того, банк никогда не станет звонить клиентам посредством интернет-мессенджеров. Правоохранители рекомендуют при поступлении подобных звонков никогда не сообщать информацию о себе или своей платежной карте. О случившемся следует сообщить в свой банк или круглосуточную службу сервиса, номер которой написан на оборотной стороне карты.-0-

Лжесотрудник банка похитил с карточки брестчанки почти Br12,3 тыс.

 
Теги: Брест
 
 
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В УВД обратили внимание, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию.
 
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