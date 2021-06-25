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Александр Лукашенко: нам вместе с православной церковью приходится спасать наши традиционные вековые устои
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская православная церковь вносит весомый вклад в сохранение межконфессионального мира в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но сейчас приходится буквально отстаивать и фактически спасать вековые устои и ценности. Наша страна за последний год подверглась мощному информационному давлению, сейчас – этап санкционного воздействия.
Кроме того, те, кто заинтересован в развале белорусского государства, пытаются внести раскол и в белорусскую православную церковь. Президент поблагодарил духовенство за готовность работать во имя единства нашего народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На территории монастыря находится еще одно значимое для православных христиан Беларуси место – здесь захоронен митрополит Филарет, отдавший немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии.
Глава государства почтил память почетного Патриаршего экзарха Беларуси. В завершении визита Александру Лукашенко подарили точную копию Иконы Жировичской Божией Матери, которую совсем скоро смогут увидеть гости Дворца Независимости.
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Александр Лукашенко: нам вместе с православной церковью приходится спасать наши традиционные вековые устои
Новости Беларуси. Белорусская православная церковь вносит весомый вклад в сохранение межконфессионального мира в нашей стране, сообщили в программе Новости «24...
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