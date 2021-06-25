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«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»

25.06.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает сделать все возможное, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент 25 июня говорил на встрече с духовенством во время посещения Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»

Глава государства принял участие в молебне и зажег свечу у одной из самых почитаемых христианских святынь – Иконы Жировичской Божией Матери.

«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»

Жировичи – святыня православного мира, белорусских верующих и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира. В 2020 году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и пятисотлетия со дня основания монастыря, комплекс был приведен в надлежащее его статусу состояние.

«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»

Но еще есть над чем работать, и Президент поставил задачу в течение трех лет сделать из агрогородка и территории монастыря настоящую жемчужину.

«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что я видел – это негоже. Надо сделать здесь как в Копыси: улицы, улочки, переулки, дороги – и все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привести. Это должна быть жемчужина, и она смотреться должна как жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребность выделим. Но, как Владыка говорит, по-хозяйски.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает сделать все возможное, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент 25 июня говорил на...
 
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