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«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает сделать все возможное, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент 25 июня говорил на встрече с духовенством во время посещения Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства принял участие в молебне и зажег свечу у одной из самых почитаемых христианских святынь – Иконы Жировичской Божией Матери.
Жировичи – святыня православного мира, белорусских верующих и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира. В 2020 году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и пятисотлетия со дня основания монастыря, комплекс был приведен в надлежащее его статусу состояние.
Но еще есть над чем работать, и Президент поставил задачу в течение трех лет сделать из агрогородка и территории монастыря настоящую жемчужину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает сделать все возможное, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент 25 июня говорил на...
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