Мнение: «Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных»

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Михаил Гуцериев. Фото: TUT.BY

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«Гуцериев действительно имел тесные связи с Лукашенко: он был президентом российско-белорусской нефтегазовой компании «Славнефть», по состоянию на 2017 год инвестировал в Белоруссию $180 млн, владеет гостиницей «Ренессанс Минск», терминалом аэропорта, бизнес-центром в Минске, базой отдыха в Красносельском, производителем калийных удобрений «Славкалий». А «РуссНефть» и «Нефтиса» являются одними из крупнейших поставщиков нефти в Беларусь», - пишет «Кремлевский Мамковед».

«Прошло лишь 3 дня с момента утверждения санкций. У Михаила Гуцериева просто нет ресурсов для продолжения работы под санкционным давлением: государство не готово оказывать поддержку людям, связанным с токсичным режимом Лукашенко. Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных», - отмечается в сообщении.

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