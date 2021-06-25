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Мнение: «Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных»

25.06.2021 14:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мнение: «Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных»
Михаил Гуцериев. Фото: TUT.BY
Выход Михаила Гуцериева из совета директоров ПАО НК «РуссНефть» сигнализирует о начале новой вехи в отношениях России и связанных с Беларусью олигархов. Единственная причина подобного решения – санкции Евросоюза против Лукашенко и его окружения, принятые 21 июня, пишет Телеграм-канал «Кремлевский Мамковед».

«Гуцериев действительно имел тесные связи с Лукашенко: он был президентом российско-белорусской нефтегазовой компании «Славнефть», по состоянию на 2017 год инвестировал в Белоруссию $180 млн, владеет гостиницей «Ренессанс Минск», терминалом аэропорта, бизнес-центром в Минске, базой отдыха в Красносельском, производителем калийных удобрений «Славкалий». А «РуссНефть» и «Нефтиса» являются одними из крупнейших поставщиков нефти в Беларусь», - пишет «Кремлевский Мамковед».


«Прошло лишь 3 дня с момента утверждения санкций. У Михаила Гуцериева просто нет ресурсов для продолжения работы под санкционным давлением: государство не готово оказывать поддержку людям, связанным с токсичным режимом Лукашенко. Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных», - отмечается в сообщении.
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Теги: Минск
 
 
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Кремль не готов оказывать поддержку людям, связанным с токсичным режимом Лукашенко.
 
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