Источник материала: UDF



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"Главным виновником определен лично Лукашенко. По данному поводу экстренно готовится разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина. Для российской стороны тема беседы весьма нелицеприятна. Не так давно Москва дала стопроцентные гарантии контролируемости и вменяемости действий "белорусского союзника", - писал канал накануне.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Си Цзиньпин срочно созвонится с Путиным. Почему это плохо для Лукашенко Об этом сообщает ТК «Китай - Николай Вавилов».

Об этом сообщает ТК "Китай - Николай Вавилов".Учитывая, что данной встречи не было в предварительных планах обоих глав государств, в президентском графике это означает "срочно".Таким образом подтверждается информация ТК "Минская семибоярщина" о том, что "действия белорусской власти в корне нарушили все ранее достигнутые договоренности. Они губительным образом сказываются на китайском стратегическом проекте "шелковый путь". Из-за чего Китай несет многомиллиардные убытки.Теперь же факт онлайн-встречиподтвердил другой независимый источник. И, похоже, ничего хорошего эта встреча Лукашенко не сулит.