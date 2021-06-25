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Си Цзиньпин срочно созвонится с Путиным. Почему это плохо для Лукашенко
Источник материала: UDF
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Об этом сообщает ТК "Китай - Николай Вавилов".
Учитывая, что данной встречи не было в предварительных планах обоих глав государств, в президентском графике это означает "срочно".
Таким образом подтверждается информация ТК "Минская семибоярщина" о том, что "действия белорусской власти в корне нарушили все ранее достигнутые договоренности. Они губительным образом сказываются на китайском стратегическом проекте "шелковый путь". Из-за чего Китай несет многомиллиардные убытки.
"Главным виновником определен лично Лукашенко. По данному поводу экстренно готовится разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина. Для российской стороны тема беседы весьма нелицеприятна. Не так давно Москва дала стопроцентные гарантии контролируемости и вменяемости действий "белорусского союзника", - писал канал накануне.
Теперь же факт онлайн-встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина подтвердил другой независимый источник. И, похоже, ничего хорошего эта встреча Лукашенко не сулит.
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Об этом сообщает ТК «Китай - Николай Вавилов».
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