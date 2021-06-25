Потери авиаотрасли Беларуси из-за санкций превышают $10 млн в месяц - вице-премьер













Потери авиаотрасли Беларуси из-за западных санкций оцениваются в $10,3 млн в месяц, заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.





БелТА. "В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $10,3 млн. Только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени выполнения и значительный рост затрат, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно составит около $5 млн", - сообщил Сивак, выступая перед парламентариями. Вице-премьера цитирует госагентство





По его словам, "в области воздушного транспорта стоит сложная задача восстановить потери, возникшие не только из-за пандемии, но и из-за ограничений, введенных странами ЕС, Великобританией и Украиной".





Как сообщалось, белорусская авиакомпания "Белавиа" потеряла более двух третей стран-направлений для перевозок пассажиров из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. После инцидента ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство и теперь "Белавиа" не может выполнять полеты в 21 страну. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси.





23 мая борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая назвал суверенным правом страны задержание Протасевича и Сапеги.







