Арестованный в Беларуси 20-летний гражданин России Егор Дудников до сих пор находится в минском СИЗО. Против него возбудили уголовное дело об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Молодому человеку грозит до трех лет тюрьмы. По словам адвоката, уголовное дело на россиянина завели из-за того, что он озвучивал фильмы «для белорусской оппозиции».





Новой » устное сообщение — о том, в каких условиях он содержится. Через своего защитника он передал «» устное сообщение — о том, в каких условиях он содержится.





«Зуб болит и заедает посттравматический синдром. Учу английский, читаю «Архипелаг ГУЛАГ». Тренируюсь. Приходят письма от совсем посторонних людей — это очень приятно, и я благодарен. Значит, делал все не зря. Приходят передачи и очень большие.





В СИЗО безумно жарко. А вентилятора нет. Последний этаж и от крыши — чисто «Освенцим»! Дышать нечем, и с едой беда. Но передачи спасают. Телевизора нет и нет вообще новостей . Психолог был на прошлой неделе, в пятницу, а психотерапевт до сих пор не пришел. К тому же у меня появился кашель.





Камера выглядит ужасно — все сыплется (со стен и потолка) и нет окон. Только «ресницы» и решетка. Очень много пью. Охранники относятся нормально, ибо камера «образованная». Психологу говорил много про посттравматический синдром (про бессонницу и про головные боли). Из-за этого плохо соображаю.





Психолог пообещал поговорить с психотерапевтом, чтобы он пришел ко мне. Но до сих пор никого нет. И да, с едой у нас тут плохо: нет чистой посуды! — ее плохо моют или не моют вообще. К тому же видел, как ее роняют на пол, а потом в ней же дают еду заключенным. Из-за этого, кто съест из посуды, травится. Я отравился на третий день заезда в СИЗО (02.06.2021).





Жара больше 40 градусов — все быстро портится. Вызываем врача — он может идти три дня.





Чисто ГУЛАГ, но без каторги! Передали вещи незнакомые люди, спасибо им огромное. Приходят передачи, это очень сильно поддерживает. Сосед по камере сейчас не чувствует запахов и вкусов. Неделю ему было очень плохо. Но я держусь бодро! Только кашель замучил.





Я всем, кто мне пишет, отвечаю, близким отправляю по два письма в неделю, но ко мне письма доходят плохо — от девушки получил только одно письмо, а от мамы — всего два. Недавно получил письмо от человека, которым гордился и ставил себе в пример. Я думал, что никому не нужен. И такая отзывчивость меня восхищает и вдохновляет.





PS: Приходит консул, помогает, чем может. Не хватает сильно кипятильника, наручных часов, клетчатой сумки и телевизора! Заканчивается бумага и конверты, ищу тексты детских песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко». Мама, я тебя люблю!»