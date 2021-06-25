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Какой будет погода на выходных
Источник материала: Навiны
На выходных в Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая погода.
По прогнозам синоптиков столбик термометра покажет:
26 июня
В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах — шквалистое усиление ветра, ливни, град).
27 июня
В центральных и восточных районах пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.
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На выходных в Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая погода.
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