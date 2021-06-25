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Какой будет погода на выходных

25.06.2021 14:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На выходных в Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая погода.

Какой будет погода на выходных
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков столбик термометра покажет:

26 июня

  • ночью +16..+22°С;
  • днем +23..+29°С (по востоку +30..+34°С, в некоторых районах +35..+36°С).

В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах — шквалистое усиление ветра, ливни, град).

27 июня

  • ночью +14..+21°С;
  • днем +22..+27°С (местами до +29°С).

В центральных и восточных районах пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.

 

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На выходных в Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая погода.
 
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