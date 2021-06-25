БКК: в условиях санкций ЕС продолжим работать в существующих рамках

Белорусская калийная компания продолжит работать «в существующих рамках», «прилагая все усилия для выполнения обязательств перед партнерами», говорится в сообщении пресс-службы БКК в связи с введением ЕС секторальных санкций.



Фото БКК

По информации пресс-службы, из трех кодов продукции, которую продает компания, в документе ЕС присутствуют два. «Для нас важен каждый вид товара, вне зависимости от поставляемых объемов», — заметили в БКК.

Ранее сообщалось, что БКК экспортирует около 20% всего мирового объема калийных удобрений. По ее мнению, санкции в отношении белорусской продукции вызовут «невосполнимый» дефицит на рынке, что приведет к резкому росту цен, в том числе на продукты питания.

24 июня Совет ЕС утвердил секторальные экономические санкции против белорусских властей. Согласно документу в числе прочего запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача хлористого калия, минеральных или химических удобрений, содержащих калий, азот, фосфор.

По решению Совета ЕС запреты, касающиеся товаров двойного назначения, нефтепродуктов, удобрений и табачной продукции, не распространяются на исполнение контрактов, подписанных до 25 июня 2021 года.

ОАО «Белорусская калийная компания» основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За годы работы осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран.