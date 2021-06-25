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МИД Беларуси о санкциях: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время примет меры в ответ на экономические санкции ЕС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИД Беларуси:
В МИД подчеркивают, что европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью.
МИД Беларуси:
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Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время примет меры в ответ на экономические санкции ЕС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел,...
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