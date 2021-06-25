|
"Тут нас и сожрут": Михеев высказался об иллюзиях отношений с Западом
25.06.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Выступление Александра Лукашенко в Брестской крепости, приуроченное к дате начала Великой Отечественной войны" было очень
"Он говорил от души и говорил "мы" в отношении важных исторических параллелей. Он говорил от лица общей страны, общей истории. Это не было только выступлением президента Республики Беларусь, это было выступление человека, ассоциирующего себя с общей историей большой страны, которая тогда 22 июня подверглась вероломному нападению. Под всем, что сказал он, может подписаться и любой любящий свою родину и помнящий историю гражданин РФ", ― сказал Михеев.
Степень ассоциации себя с общей историей в речи президента Беларуси была очень высока, отметил политический эксперт.
Страшные сказки про сотрудничество
По поводу отношений с Западом никаких иллюзий ни у кого быть не должно, считает Михеев. "Правда действительно состоит в том, что нас пытаются взять тепленькими, как только мы решим, что все хорошо, и начнем друг другу рассказывать сказки про сотрудничество, вот тут-то нас и сожрут", рассуждает он.
"Пример Афганистана и 20-летнего пребывания американцев там должен быть крайне показателен… Полный провал. Если бы американцы 20 лет назад там не появились, возможно, в Афганистане уже был бы порядок ― свой порядок, не европейский, не американский, но это был бы порядок. И возможно, с ними можно было бы работать в разных направлениях. А они 20 лет удерживали эту страну в полном хаосе… Если они на самом деле были искренни, то это означает, что на самом деле грош цена их универсальным ценностям и технологиям. Они на самом деле не работают", ― считает Михеев.
Мир слишком сложный и неоднозначный, чтобы ко всем его регионам подходить с одной линейкой, причем это касается отношения к России, добавил эксперт.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский политолог Сергей Михеев проанализировал речь Александра Лукашенко в Брестской крепости, а также высказался об отработанной политике США и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)