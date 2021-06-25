Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Тут нас и сожрут": Михеев высказался об иллюзиях отношений с Западом

Выступление Александра Лукашенко в Брестской крепости, приуроченное к дате начала Великой Отечественной войны" было очень эмоциональным , но правильным по сути, кроме того, в нем особенно важно, какие именно формулировки использовал президент Беларуси, отметил собеседник Sputnik.

"Он говорил от души и говорил "мы" в отношении важных исторических параллелей. Он говорил от лица общей страны, общей истории. Это не было только выступлением президента Республики Беларусь, это было выступление человека, ассоциирующего себя с общей историей большой страны, которая тогда 22 июня подверглась вероломному нападению. Под всем, что сказал он, может подписаться и любой любящий свою родину и помнящий историю гражданин РФ", ― сказал Михеев.

Степень ассоциации себя с общей историей в речи президента Беларуси была очень высока, отметил политический эксперт.

Страшные сказки про сотрудничество

По поводу отношений с Западом никаких иллюзий ни у кого быть не должно, считает Михеев. "Правда действительно состоит в том, что нас пытаются взять тепленькими, как только мы решим, что все хорошо, и начнем друг другу рассказывать сказки про сотрудничество, вот тут-то нас и сожрут", рассуждает он.

"Пример Афганистана и 20-летнего пребывания американцев там должен быть крайне показателен… Полный провал. Если бы американцы 20 лет назад там не появились, возможно, в Афганистане уже был бы порядок ― свой порядок, не европейский, не американский, но это был бы порядок. И возможно, с ними можно было бы работать в разных направлениях. А они 20 лет удерживали эту страну в полном хаосе… Если они на самом деле были искренни, то это означает, что на самом деле грош цена их универсальным ценностям и технологиям. Они на самом деле не работают", ― считает Михеев.

Мир слишком сложный и неоднозначный, чтобы ко всем его регионам подходить с одной линейкой, причем это касается отношения к России, добавил эксперт.

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