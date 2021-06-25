Parimatch стал лучшим в номинации “Мобильное приложение для ставок №1”

Источник материала: ProBusiness

24 июня состоялась V юбилейная церемония награждения лауреатов премии «Номер один». Компания Parimatch вошла в число лучших и получила золотую награду в потребительской номинации «Мобильное приложение для ставок №1».

В 2021 в премии принимали участие более 4000 компаний. По итогам онлайн-голосования организаторы определяли TOP-5 лучших брендов в каждой номинации. Далее голосование продолжили члены Большого жюри и Оргкомитета, тщательно исследуя продукты, услуги или предложения в категории.



Юлия Лешкова

Заместитель директора Parimatch Belarus

— Для меня особенно ценна победа в такой номинации. Мобайл для Parimatch — это ключевое направление развития, где мы создали мощную экспертизу и акцентно движемся к созданию лучшего пользовательского опыта и максимального комфорта для нашей аудитории. Такой яркий технологичный продукт — большая заслуга всей команды, с которой мы реализуем еще много крутых идей, — отметила Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.



Артем Глеб

Заместитель директора по ИТ Parimatch Belarus

— Мы произвели глобальное обновление наших продуктов, что позволило нам предоставить пользователям улучшенный интерфейс, интуитивно понятный для новых и существующих клиентов, легкую навигацию по разделам, быстрый доступ к развлечениям на любой вкус: будь то спорт, погружение в мир слот-игр или общение с живыми дилерами в любимых live играх. Улучшили скорость приема ставок, выплат, регистрация стала проще и удобней, сократили время проведения верификации. Все это направлено на предоставление безупречного сервиса для наших пользователей и отличного отдыха — это главное в сфере развлечений.

Именно поэтому победа в номинации для нас крайне важна, но неожиданностью ее назвать сложно. Постоянно работая над улучшением своих продуктов, мы задаем тон и вектор развития приложений. Для нас приоритетно предоставлять лучшее качество и сервис пользователям. В дальнейшем нас ждет еще больше новых фичей, — сказал Артем Глеб, заместитель директора по ИТ Parimatch Belarus.

Премия «Номер один» призвана ежегодно определять и награждать самые лучшие товары, услуги, компании и предложения на белорусском рынке.

Победа компании Parimatch в номинации «Мобильное приложение для ставок №1» является знаком качества и свидетельствует о высокой оценке клиентов, экспертов отрасли и коллег из индустрии.

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О Parimatch



Parimatch — это один из лидеров индустрии беттинга в СНГ, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках. На сегодняшний день Parimatch Belarus является лауреатом многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях «Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере» и «Букмекерские компании» («Бренд года» 2020), «Лучшее антикризисное решение» и «Бренд года в спорте» (Marspo Awards 2021), «Сезонный маркетинг» и «Партнерство/спонсоринг» (Effie 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой в категории «Запуск нового продукта или услуги» (Effie 2020).